







Les Belles Années ouvrira le 3 août 2026 une nouvelle résidence étudiante à Dijon. Baptisée Campus KARE, elle proposera des studios prêts à vivre, situé à proximité des principaux sites universitaires. Cette ouverture s'inscrit dans le développement du gestionnaire dans les principales villes universitaires françaises.





Une résidence pensée pour la vie étudiante





Située à proximité immédiate du Grand Campus universitaire, du CHU Dijon-Bourgogne, des commerces et des équipements sportifs, Campus KARE bénéficie également d'une desserte par le tramway permettant de rejoindre rapidement le centre-ville. Les étudiants auront aussi un accès facilité aux différents établissements d'enseignement supérieur installés sur le campus.





Édifiée sur six étages, la résidence comprend 170 studios équipés d'un espace cuisine, d'un coin nuit, d'un bureau et d'une salle de bains. Les occupants disposeront également d'une salle de fitness, d'une salle de vie commune, d'une laverie, de locaux vélos sécurisés, d'un accès à Internet, d'un service d'intendance ainsi que de prestations proposées en option.





Dijon confirme son attractivité universitaire





Cette ouverture intervient dans une métropole qui compte 39 000 étudiants répartis sur six campus et plus de vingt établissements d'enseignement supérieur. Le Grand Campus universitaire regroupe plus de 90 % des activités de recherche et d'enseignement supérieur de Bourgogne. Les projets de développement du territoire témoignent de son engagement en faveur de la formation, de la recherche, de l'innovation et de l'entrepreneuriat.





«Nous sommes très heureux d’ouvrir Campus KARE à Dijon, une ville étudiante dynamique où les besoins en logements de qualité sont importants. Avec cette nouvelle résidence, notre ambition est d’offrir aux étudiants un cadre de vie pratique, confortable et serein, au plus près de leurs lieux d’études, des transports et des services du quotidien», souligne Morgane Bentata, directrice de LBA.







