Ardres : exposition «Nées de la Terre» chez Maison Akène

Jusqu'à fin août, le restaurant gastronomique Maison Akène ouvre ses portes à l'univers poétique de Marine Le Danois Duchateau, avec l'exposition «Nées de la Terre». Une ode à la matière, au geste artisanal et au vivant. À travers des œuvres sculpturales réalisées à partir de fil de papier végétal, de terre, de bois et d'éléments naturels glanés au fil des saisons, l'artiste compose un dialogue entre création contemporaine et l'inspiration organique.

Art et art de la table

Les œuvres de Marine Le Danois Duchateau révèlent ainsi la force expressive des matériaux bruts et célèbrent un artisanat empreint de délicatesse et d'authenticité. L'exposition prend place au sein de Maison Akène, lieu de vie singulier à Ardres, dont l'esthétique épurée et l'attachement aux savoir-faire artisanaux font écho à l'univers de l'artiste. Cette rencontre entre création contemporaine, art de la table et sensibilité naturelle offre aux visiteurs une expérience immersive où les frontières entre art, artisanat et art de vivre s'estompent.