Picardie : Proméo forme de nombreux apprentis chaque année

Proméo est présent en Picardie à travers sept sites de formation, à Amiens, Beauvais, Compiègne, Friville, Saint-Quentin, Senlis et Soissons. Tous les ans, ce sont plus de 3 000 jeunes, 21 000 stagiaires en formation continue et près de 1 200 demandeurs d’emploi qui bénéficient d’une formation. C’est également 350 collaborateurs permanents et 300 formateurs. «Chaque année, Proméo Amiens forme plus de 400 apprentis, du Bac au Master, ainsi que 4 600 salariés et 500 demandeurs d’emploi, en collaboration avec 725 entreprises du territoire», détaille Cécile Ponthieu, directrice du centre d'Amiens.

À Amiens, le centre propose deux filières stratégiques : les métiers industriels (dont aéronautique, maintenance, usinage, logistique, qualité, sécurité, environnement, informatique)les , métiers tertiaires et les compétences transversales comme gestion, commerce, achats, communication/marketing, ressources humaines, bureautique, management, langues.

Une offre de formation adaptée aux besoins

Proméo, qui appartient au réseau "Pôle Formation" de l'Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM), a plusieurs spécificités dans son offre de formation proposée. En effet, près de 70% des formations dispensées concernent les métiers industriels et leurs fonctions supports.

«Ces parcours nécessitent des investissements pédagogiques conséquents afin de garantir aux apprenants des équipements performants, modernes et en adéquation avec les réalités des entreprises. Dans ce contexte, les récentes évolutions du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage soulèvent des interrogations pour l'ensemble des acteurs du secteur, souligne Carole Marigault, directrice générale de Proméo. Le maintien d'une offre de formation de qualité, capable d'accompagner les transformations industrielles et technologiques, nécessite des moyens à la hauteur des enjeux».