



À Dijon, le Salon de l’Etudiant s’installera, le 26 septembre 2026, au Parc des Expositions – Espace Poincaré (Hall 2). Destiné aux lycéens, étudiants et à leurs familles, l’événement propose un temps d’échange consacré à l’orientation et aux parcours de formation.

Une journée riche en échanges

Au cœur des échanges, la plateforme Parcoursup occupe une place centrale. Avec plus de 26 000 formations accessibles, les interrogations restent nombreuses sur les calendriers, les vœux ou encore la constitution des dossiers. Le salon propose un accompagnement pour mieux comprendre ces étapes et aider les jeunes à structurer leur projet. Les participants pourront aussi comparer différentes filières, qu’il s’agisse de BTS, BUT, licences, classes préparatoires ou écoles spécialisées, afin d’éclairer leurs choix en fonction de leur profil et leurs objectifs.

Au-delà de l’information académique, l’événement met en avant des problématiques concrètes entre autres, recherche d’alternance, stages, ou encore accompagnement des parents dans le suivi de l’orientation. Des conférences rythmeront la journée, animées par des journalistes de l'Etudiant, abordant notamment les enjeux de Parcoursup, de l’alternance ou des écoles de commerce. L’entrée est gratuite, sous réserve d’une inscription nominative préalable.



