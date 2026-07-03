La promotion Eurotours 2025 du CFA Européen Louis Prioux vient d'achever son année de formation à Bar-le-Duc. Depuis septembre dernier, l'établissement a accueilli de jeunes apprentis venus de Hongrie, de Pologne, de Slovaquie, de République tchèque et de Roumanie, déjà qualifiés dans les métiers de l'hôtellerie-restauration ou de la pâtisserie dans leur pays d'origine. Leur parcours leur a permis de préparer un CAP Cuisine, un CAP Commercialisation et Services en Hôtellerie-Café-Restauration ou un CAP Pâtisserie, tout en consolidant leur apprentissage du français grâce aux enseignements dispensés au CFA et aux périodes de stage réalisées auprès d'entreprises locales.

Au-delà de l'acquisition de nouvelles compétences techniques, cette formation repose sur une immersion professionnelle complète. Les apprentis ont travaillé aux côtés de maîtres d'apprentissage, partagé le quotidien des équipes des établissements d'accueil et multiplié les échanges avec les autres élèves du centre. Cette dynamique favorise non seulement le perfectionnement linguistique, mais aussi la découverte des pratiques professionnelles françaises et des exigences du secteur.

Mobilité européenne face aux pénuries de recrutement

Cette initiative s'inscrit dans un contexte où les métiers de l'hôtellerie-restauration figurent parmi les plus confrontés aux difficultés de recrutement en France. Les établissements recherchent durablement des cuisiniers, pâtissiers, serveurs ou personnels qualifiés, alors que les besoins restent élevés dans l'ensemble du territoire. Dans ce contexte, les programmes de mobilité européenne favorisent la circulation des compétences, facilitent les échanges de pratiques professionnelles et contribuent à répondre aux besoins des entreprises.