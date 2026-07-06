La Communauté urbaine Creusot Montceau (CUCM) a validé la création de 13 contrats d’apprentissage pour 2026 lors du conseil communautaire du 26 juin. Ce volume est identique à celui de l’année précédente, malgré un contexte marqué par la réduction des financements consacrés à l’apprentissage. La baisse des contributions de l’État à destination du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et de France Compétences limite en effet le nombre de contrats pouvant être financés, en particulier pour les formations de niveau supérieur. La collectivité fait néanmoins le choix de maintenir son effort en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes. Les contrats, d’une durée de un à trois ans, couvrent des formations allant du CAP au master 2.

Des besoins dans plusieurs métiers

Les 13 postes ouverts concernent des secteurs variés comme la maintenance de véhicules, les ressources humaines, la gestion foncière, la muséographie, la médiation culturelle, l’urbanisme, la géomatique, l’ingénierie, la communication et le droit public. Les apprentis seront accueillis au sein des différents services de la collectivité afin d’acquérir une expérience professionnelle tout en suivant leur formation.



Par ailleurs, ce dispositif répond aux besoins en compétences des services de la CUCM tout en accompagnant l’évolution des métiers territoriaux. Il contribuera à préparer le renouvellement des compétences, mais également à renforcer l’attractivité du territoire. Les recrutements s’appuieront sur des conventions conclues avec les établissements de formation partenaires, conformément aux règles de prise en charge définies par le CNFPT.