Visites commentées, conférences, ateliers, expositions, ouvertures exceptionnelles et démonstrations… comme tous les ans, le pôle patrimoine de la ville d’Abbeville et l’office de tourisme de la baie de Somme, accompagnés d’autres services, ont mis les petits plats dans les grands pour mettre en valeur les richesses de la capitale de la Picardie Maritime lors des journées européennes du patrimoine. Cette année, la manifestation met à l’honneur deux thématiques : «Patrimoine de la photographie» et «Patrimoine en péril».



Visite d’un chantier archéologique

Quelques rendez-vous ont retenu notre attention. A l’hôtel d’Emonville, une exposition «Abbeville en photographie » est proposée. Elle invite à regarder la ville autrement le samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h et le dimanche de 13h30 à 17h.

De son coté, la société Archéopole propose des visites du chantier archéologique mené autour du beffroi. Sur réservation préalable, le grand public est invité à aller à la rencontre le samedi des archéologues sur le terrain. Ils ont notamment mis en évidence le lit d’une ancienne rivière ou retrouvé les traces de 29 habitations datant entre le XIIème et le XVIème siècle. Non loin de là, une visite commentée de l’ancien quartier maritime, entre histoire du port, manufacture royale des Rames et savoir-faire disparus, témoins de la prospérité de la ville jusqu’au XIXᵉ siècle sera donnée le samedi à 10h30, rendez-vous place Saint-Jacques.

S’adonner à l’art du vitrail

L’église Saint-Sépulcre sera encore une des stars. Le samedi, par exemple, de 14 heures à 17 heures, il sera possible de se glisser (un peu) «Dans la peau d’Alfred Manessier». L’artiste peintre en a créé les vitraux. Lors d’un atelier, il sera possible de s’adonner à l’art du vitrail. Enfin, le centre d’incendie et de secours d’Abbeville ouvrira ses portes le samedi de d’Abbeville de 10 heures à 18 heures avec démonstrations et activités pour toute la famille.

Plus largement, côté travaux, la restauration complète du beffroi devrait s'achever fin octobre. La girouette brille à nouveau au sommet de la tour communale médiévale. La restauration du clos et du couvert de l’ancienne brasserie du Carmel devrait se terminer en novembre. Les travaux de restauration de l’intérieur suivront. Deux autres chantiers viennent d’ouvrir : la suppression de la végétation qui envahit la tour Maillefeu, dernier vestige des fortifications abbevilloises datant du XVème siècle et à l'église Saint-Gilles, la façade principale avec son décor de style flamboyant va retrouver son éclat.