Les journées du patrimoine, c’est aussi en Somme sud-ouest

Distribué dans certains foyers des 119 communes, le programme des journées européennes du patrimoine sur le territoire de la communauté de communes Somme sud-ouest est consultable et téléchargeable sur le site internet et les réseaux sociaux de la CC2SO. Les sites ont été classés en quatre catégories : châteaux, parcs et jardins, églises et autres lieux.



Sur les traces de Leclerc

Citons notamment le domaine de Belloy-Saint-Léonard et son château dans lequel est né le futur Maréchal Leclerc de Hauteclocque avec son parc botanique et son jardin florissant. Entrée libre et gratuite les samedis et dimanches de 11 h à 18 heures (buffet, crêpes, dégustation de produits picards et vins samariens, jeux d’extérieurs, espace pour pique-niquer). Le parcours sur les traces de Leclerc peut se poursuivre au château de Tailly-l’Arbre-à-Mouches par une visite du parc et la découverte du musée. Le libérateur de Paris l’avait reçu en cadeau de mariage. Il y était très attaché. Des visites guidées sont prévues à 11 heures et à 15 heures.

A Bergicourt, l’entrée du jardin des Evoissons sera libre et gratuite, avec ventes de plantes et découverte de produits locaux : miel, cidre et créations artisanales. L’impressionnante église Saint-Denis de Poix-de-Picardie sera à découvrir les samedi et dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 heures librement et gratuitement. Deux films consacrés au patrimoine souterrain poyais seront diffusés. Une exposition commentée sur la reconstruction après les dommages de guerre de 1940 sera à découvrir. Des informations seront disponibles sur le cimetière militaire.

Détour par Villers-Campsart et son église de la la Nativité-de-la-Sainte-Vierge dont la construction remonte au XVIe siècle. Elle abrite notamment une statue de la vierge à l’enfant à découvrir tout le week-end de 9 heures à 12 heures et de 14 h à 18 heures. Autres lieux qui figurent au programme : l’exposition d’art contemporain mêlant robes de hautes coutures, tableaux, collages et autres créations à L’Atelier 22 de Neuville-Coppegueule. Enfin, le moulin de la nation de Loeuilly sera en visite libre et gratuite.







