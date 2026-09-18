Poiscaille double son réseau de points relais avec Woop









Poiscaille, entreprise française spécialisée dans les paniers de produits de la mer frais, durables et éthiques, accélère sa croissance en modernisant sa logistique avec Woop. Chaque semaine, elle expédie environ 15 000 commandes de produits de la mer. Son modèle repose sur près de 250 pêcheurs français pratiquant une pêche durable. Les livraisons s’effectuent dans un réseau de 2 000 magasins alimentaires partenaires répartis partout en France, selon un modèle en circuit court particulièrement exigeant.





Avant ce partenariat, la planification quotidienne des tournées était réalisée manuellement. Les équipes consacraient beaucoup de temps à construire les itinéraires, tandis que les chauffeurs utilisaient des feuilles de route papier et échangeaient principalement par téléphone en cas d’imprévu. Les clients, eux, ne disposaient pas d’informations en temps réel sur l’arrivée de leur commande, malgré les contraintes liées à la fraîcheur des produits.





Pour répondre à ces enjeux, Poiscaille a déployé MAPO, la solution de planification et d’optimisation des tournées de Woop. La plateforme automatise la préparation des itinéraires, équipe les chauffeurs d’une application mobile, centralise les données d’exploitation et permet de suivre les livraisons en temps réel. Les équipes peuvent ainsi être alertées en cas d’incident, adapter rapidement les ressources mobilisées et disposer de données sur les performances logistiques.





Depuis le début de la collaboration, le nombre de points relais suivis par MAPO est passé de 340 à près de 800, avec trois fois plus de tournées. Poiscaille bénéficie désormais d’une meilleure visibilité opérationnelle, les abonnés étant informés en temps réel de l’arrivée de leur commande, et d’une économie d’une tournée par semaine, dans le cadre du développement de son activité.