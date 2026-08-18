L’Université Le Havre Normandie rejoint le réseau Normandie Numérique

Installée au Havre, l’université compte près de 7 000 étudiants. Elle propose des formations allant du bac+2 au bac+8, mais aussi des parcours destinés aux professionnels et aux entreprises, avec notamment de l’alternance, des modules courts et des certifications.

Un acteur de la recherche en Normandie

L’université s’appuie également sur un important potentiel de recherche, avec 12 laboratoires et près de 300 enseignants-chercheurs. Leurs travaux couvrent différentes disciplines et s’inscrivent notamment dans des projets liés aux évolutions technologiques et à l’innovation. À travers ses formations, ses activités de recherche et ses collaborations avec les acteurs du territoire, l’Université Le Havre Normandie participe également aux réflexions autour des transformations économiques et technologiques de la région.

Son arrivée au sein de Normandie Numérique doit ainsi favoriser de nouvelles collaborations entre les acteurs académiques et professionnels et contribuer au développement de l’écosystème numérique normand.



