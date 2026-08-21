Université de Lorraine : Guo-Hua Hu élu à l’Academia Europaea

L'enseignant-chercheur intègre cette institution paneuropéenne pour structurer la recherche continentale. Il mettra son expertise au service de la décarbonation et de la transition écologique industrielle.

Une excellence scientifique ancrée au cœur de la région Grand Est

Une reconnaissance internationale majeure vient de saluer l'excellence scientifique de la région Grand Est. Déjà membre de l’Académie Européenne des Sciences depuis 2022, Guo-Hua Hu franchit un nouveau cap académique. Enseignant à l’École Européenne d’Ingénieurs en Génie des Matériaux (EEIGM) et chercheur au Laboratoire Réactions et Génie des Procédés (LRGP), ses innovations transforment le secteur manufacturier. Ses succès portent notamment sur l'extrusion réactive, une technologie de pointe aujourd'hui déployée à l’échelle industrielle.

«Mes recherches actuelles portent sur les procédés assistés par fluides supercritiques, les élastomères biosourcés et issus du CO₂, ainsi que sur l’apport de l’intelligence artificielle à la conception de procédés», explique le scientifique.

Un pont entre la recherche scientifique et les décisions politiques européennes

Cette élection renforce directement les liens entre la recherche lorraine et les instances décisionnelles de l'Union Européenne. Au sein de l'institution, le chercheur participera activement aux programmes d’expertise scientifique pour les politiques publiques, notamment via le réseau SAPEA qui conseille la Commission Européenne. Ses priorités économiques et environnementales restent claires pour l'avenir de l’industrie européenne. «Mon parcours m’amènera à participer aux réflexions sur des sujets tels que la décarbonation des procédés, le recyclage des polymères, les matériaux biosourcés ou les chaînes de valeur des matériaux avancés», affirme Guo-Hua Hu.

Ce rayonnement transfrontalier s'annonce comme un puissant levier pour l'émergence de nouveaux consortiums de recherche européens basés en Lorraine.