La Famille : une nouvelle recette pour séduire les pros ?

Entreprises
Flavy-le-Martel retrouve son bar de village, Le Li’Bar’Tea
20/08/2026 Graziella Basile
Flavy-le-Martel (02)
Dans un secteur de la restauration en berne, il est une entreprise régionale qui affiche une croissance à deux chiffres. Depuis sa création il y a 7 ans par quatre passionnés de bon goût et d’authenticité, la marque La Famille s’appuie sur un marché de niche : la restauration pour les actifs. Après la métropole lilloise, l’entreprise est en pleine conquête du territoire national.
Alain Flipo, directeur général associé. ©Lena Heleta
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La préparation des commandes de la cantine digitale. ©Lena Heleta
©Lena Heleta
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20/08/2026 Graziella Basile
Flavy-le-Martel (02)
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