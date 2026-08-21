La Famille : une nouvelle recette pour séduire les pros ?

Interview

Dans un secteur de la restauration en berne, il est une entreprise régionale qui affiche une croissance à deux chiffres. Depuis sa création il y a 7 ans par quatre passionnés de bon goût et d’authenticité, la marque La Famille s’appuie sur un marché de niche : la restauration pour les actifs. Après la métropole lilloise, l’entreprise est en pleine conquête du territoire national.