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Villeneuve-d'Ascq (59) Villeneuve-d'Ascq (59)
Interview

La Famille : une nouvelle recette pour séduire les pros ?

Dans un secteur de la restauration en berne, il est une entreprise régionale qui affiche une croissance à deux chiffres. Depuis sa création il y a 7 ans par quatre passionnés de bon goût et d’authenticité, la marque La Famille s’appuie sur un marché de niche : la restauration pour les actifs. Après la métropole lilloise, l’entreprise est en pleine conquête du territoire national.

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Par Amandine Pinot
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 21 août 2026 - Mis à jour le 21 août 2026
<p>C’est dans un siège discret que s’imaginent et se conçoivent les pauses-déjeuners de centaines de milliers d’actifs : depuis Villeneuve d’Ascq, les équipes de La Famille choisissent les producteurs, travaillent les produits et imaginent les recettes des futurs repas des employés de métropole lilloise mais pas uniquement puisque depuis sa création en 2019, l’entreprise essaime sur l’ensemble de la France. À la tête de cette entreprise plutôt discrète, quatre associés amis d’enfance : Jean-Louis Flipo et Grégoire Nicol, Marine et Louis O’Neill, en couple dans la vie comme en affaires. Tous on.

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