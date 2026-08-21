B Corp : une vision au-delà de la certification

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France: la vague de chaleur débutée fin juillet devient la plus longue, ex aequo avec 1983
20/08/2026 AFP
France
Elles sont aujourd’hui 650 entreprises françaises à détenir le précieux sésame, dont 64 dans les Hauts-de France – la région la plus active après l’Île-de-France. B Corp, loin d’être l’apanage des grands groupes, séduit de plus en plus les PME qui veulent s’inscrire dans une autre façon de manager.
Augustin Boulot, délégué général de B Lab France. ©Lena Heleta
La B Corp Party des Hauts-de-France a eu lieu à l’IESEG, à Lille. ©Lena Heleta
L’entreprise régionale Clinitex est labellisée depuis 2021. ©D.R.
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