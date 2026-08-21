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Décryptage

B Corp : une vision au-delà de la certification

Elles sont aujourd’hui 650 entreprises françaises à détenir le précieux sésame, dont 64 dans les Hauts-de France – la région la plus active après l’Île-de-France. B Corp, loin d’être l’apanage des grands groupes, séduit de plus en plus les PME qui veulent s’inscrire dans une autre façon de manager.

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Par Amandine Pinot
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 21 août 2026 - Mis à jour le 21 août 2026
<p>Comme chaque année depuis cinq éditions, la B Corp Party réunissait fin juin à l’IÉSEG de Lille, la soixantaine d’entreprises déjà détentrices du précieux sésame. Bien plus qu’un énième label RSE, cette distinction est avant tout un état d’esprit, comme l’explique Augustin Boulot, délégué gé néral de B Lab France, l’association loi 1901 qui oriente, anime et coordonne le mouvement B Corp dans l’hexagone : «<em>B Corp n’est pas un label, c’est une mise en connexion de différentes entreprises pour contribuer à un changement systémique</em>».</p><p>On doit à B Corp l’intuition de trois amis de.

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