B Corp : une vision au-delà de la certification

Décryptage

Elles sont aujourd’hui 650 entreprises françaises à détenir le précieux sésame, dont 64 dans les Hauts-de France – la région la plus active après l’Île-de-France. B Corp, loin d’être l’apanage des grands groupes, séduit de plus en plus les PME qui veulent s’inscrire dans une autre façon de manager.