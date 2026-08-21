Alors que Gîtes de France® a fêté ses 70 ans l'année dernière, cette marque d'hébergement attire de plus en plus de voyageurs. En 2025, la filière de l’hébergement locatif dans l’Oise concentre plus de 4 000 offres et 18 000 lits touristiques soit 47% de la capacité d’accueil des hébergements marchands du territoire. Dans cette offre, le réseau Gîtes de France® Oise compte 306 structures d’hébergement adhérentes, soit 245 gîtes, 53 chambres d’hôtes et huit gîtes de groupe.

Un réseau qui impacte l'économie du département et qui ne cesse d'être reconnu : les derniers chiffres du réseau enregistrent une hausse significative des réservations via Gîtes de France® Oise, des données encourageantes dans un contexte complexe pour le tourisme de façon générale. Au total, le mois de juin comptabilisent 57% de taux d'occupation, soit une hausse de 29% par rapport à juin 2025. La hausse se poursuit au mois de juillet : avec un taux d'occupation s'élevant à 62,7%, la hausse s'élève à 12% par rapport à 2025.

Un moteur d'investissement local

Le réseau Gîtes de France® Oise possède un impact économique. En 2024, Oise Tourisme enregistre 4,8 millions d’euros investis par les propriétaires d’hébergements du label dans l’Oise. Sur le montant total des investissements locaux du secteur, 3,7 millions d’euros sont investis à la création des hébergements et 1,2 million d’euros sont alloués à la rénovation des actifs existants. L’impact économique du réseau se mesure également en maintien ou créations d’emplois locaux. À ce titre, les hébergeurs du label génèrent 174 emplois à temps plein (ETP) directs, indirects et induits.

Et avec 134 000 nuitées touristiques réalisées en 2024 pour un chiffre d’affaires de 4,5 millions d’euros, les hébergements Gîtes de France® ont généré un total de 17,6 millions de retombées économiques directes, indirectes et induites pour le département de l’Oise.



