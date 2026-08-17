Ouvert en juin au centre-ville de Saint-Quentin, Mamie Cocotte s'inscrit dans les habitudes de consommation, mais avec une différence inattendue. «En France, la restauration rapide capte aujourd'hui près de 65% des parts du marché de la restauration, contre 30% il y a dix ans», constatent Benoît Mombrun et Benjamin Lecomte. Pour se démarquer des enseignes de burgers, kebabs et autres pizzerias, nombreuses dans les villes françaises, le duo propose une offre axée sur des plats mijotés traditionnels tels que le bœuf bourguignon, les quiches ou les soupes. Le tout est proposé à un tarif accessible, aux alentours de 10€ le menu. «Nous sommes un fast-food à prix abordable avec des menus maison», expliquent-ils.

Des cocottes réutilisables et compostables

Pour garantir un service rapide sans faire de concession sur la préparation, les deux associés s'appuient sur leur solide parcours culinaire. L'approvisionnement privilégie des produits d'origine française. De plus, les sauces des plats principaux et certains desserts sont conçus sans farine afin de répondre aux intolérances alimentaires. «La carte changera à chaque saison aux côtés de plats traditionnels comme la tarte aux fruits ou la quiche qui seront cuisinés avec les fruits et légumes de saison». Sur le plan environnemental, l'enseigne écarte le plastique à usage unique. La nourriture est conditionnée dans des cocottes réutilisables et compostables conçues en Mayenne, complétées par des couverts biosourcés. «Ici pas de frites, mais plutôt une purée maison», rappellent les deux entrepreneurs.

Un lieu pour encourager les échanges

L'agencement des lieux tranche également avec les standards du secteur. Deux tables collectives de dix-huit et douze places accueillent les clients en salle afin d'encourager la convivialité et l'échange. Disponibles sur place, à emporter ou en livraison, ces formules rencontrent un intérêt grandissant. «Les clients sont ravis et certains sont revenus plusieurs fois», constatent Benoît et Benjamin qui ont choisi Saint-Quentin pour s’implanter. «C’est une grande ville et le centre-ville est dynamique».