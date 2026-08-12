Les plats Q de Michaël Quenu à Saint-Valery-sur-Somme

Responsable commercial pour une enseigne de produits alimentaires, Michaël Quenu est revenu à ses premières amours : la cuisine. C’est dans l’espace Baie de Somme à Saint-Valery-sur-Somme qu’il a créé Aux plats Q. Il a eu la possibilité de racheter un fond de commerce qui abritait une poissonnerie.



L’emplacement idéal

Il a pu aménager son laboratoire et un présentoir pour ses verrines, plats cuisinés, salades à composer et autres desserts gourmands (crème caramel, pana cotta, tartelette, tiramisu ou mousse au chocolat) : «Je vis à Saint-Valery-sur-Somme, confie-t-il. Comme il y a beaucoup de vacanciers, je me suis dis que ce serait bien de concocter des plats cuisinés qu’ils puissent manger au camping, dans leurs locations… J’ai trouvé l’endroit idéal. J’ai de la place pour garer mon camion et les clients disposent de places de parking juste devant le magasin».

En cette période estivale, il voit défiler, six jours sur sept, des clients qui profitent de ses talents pour repartir avec des plats traditionnels comme la célèbre ficelle picarde, dont il fait partie de la confrérie, ou le fameux bisteu, sorte de pâté de pommes de terre, lardons et oignons : «La ficelle picarde, c’est le plat phare, assure-t-il. Elle n’est pas démodée. Elle se mange avec de la salade, des frites, des pommes de terre, du riz… Son succès est une satisfaction. Beaucoup disent, on n’aime pas la duxelle de champignons mais dès qu’ils ont gouté, ils trouvent le goût très doux».

Une large gamme de l’entrée au dessert

Aux plats Q propose aussi des plats comme de l’aile de raie sauce salicornes, de l’émincé d’onglet ou de la blanquette de poulet. Les clients aiment aussi ses planches apéro (charcuterie/foie gras, raclette), son saumon fumé maison, ses cicchetti qui sont de petits toasts chauds ou froids, ses petits fours salés ou sucrés.

Les vacanciers qui séjournent dans les campings Paradis du Crotoy, de Saint-Valery et de Cayeux-sur-Mer peuvent aussi profiter de ses recettes. Michaël Quenu est en effet épaulé par un salarié et huit saisonniers d’avril à fin octobre, pour ces campings. De plus, il peut assurer des commandes pour des évènements familiaux, des repas d’associations, des plateaux repas pour les entreprises ou les collectivités.

Pour ses achats, il aime à faire travailler en local comme Sauvage Viandes à Feuquières-en-Vimeu ou Abbeville Primeurs à Saint-Valery-sur-Somme. Il fait un peu de revente en magasin comme des rhums des «Rhumèdes de l’Apothicaire» de Boismont ou les ragoûts de moutons de prés salés de la famille Dupays à Boismont. Enfin, Michaël Quenu sera présent sur le marché d’Huppy qui aura lieu à partir de 16 heures le 4 septembre puis le 2 octobre.