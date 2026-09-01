La dentelle de Calais-Caudry, en déclin mais dont quelques fabricants subsistent dans le Pas-de-Calais, est désormais protégée dans les 27 pays-membres de l'UE, a annoncé mardi l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).

Outre la célèbre dentelle, prisée par des grands couturiers du monde entier, huit autres savoir-faire français supplémentaires sont désormais "enregistrés au niveau européen", précise l'INPI: la tournerie et tabletterie du massi du Jura (travail du bois), ainsi que sept matériaux de construction que sont les pierres du Midi, de Limeyrat, de Fontbelle, de Paussac/Paussac-et-Saint-Vivien, de Vianne, de Mareuil, et d'Arudy.

"Elles bénéficient dorénavant du label IGP: indication géographique protégées pour les produits artisanaux et industriels", a déclaré l'INPI dans un communiqué.

L'institut rappelle que "depuis le 1er décembre 2025, un règlement européen permet d'enregistrer des indications géographiques protégées (IGP) pour les produits artisanaux et industriels à l'échelle de l'Union européenne".

L'enregistrement de ces nouveaux savoir-faire "porte à 15 le nombre d’indications géographiques françaises étendues à l’échelle européenne, sur un total de 24", a précisé l'institut.

La porcelaine de Limoges et le granit de Bretagne figuraient déjà parmi ces IGP.

L'obtention de ce signe officiel de qualité et d'origine par la fameuse dentelle, intervient quelques semaines après le placement en liquidation judiciaire de Darquer, plus ancienne fabrique de dentelles de Calais, fondée en 1840. La société employait encore 45 salariés avant l'arrêt de son activité mi-juillet.

Darquer faisait encore fonctionner "une quarantaine" de métiers à tisser Leavers, énormes machines de fonte conçues en Angleterre au début du XIXe siècle puis perfectionnées avec le système Jacquard.

Cette technique, qui permet d'obtenir des produits d'une extrême finesse a donné naissance à l'industrie de la dentelle à Calais (Pas-de-Calais), puis également à Caudry (Nord), qui a connu son âge d'or au début du XXe siècle.

La filière est notamment aux prises avec la concurrence des dentelles tricotées, souvent fabriquées en Asie pour un coût très inférieur.