L'Itinérance, étape gastronomique de la baie de Somme

Portrait

L'Itinérance sur l’Esplanade du général Leclerc à Mers-les-Bains, c’est en premier lieu une itinérance qui mène avec bonheur sur le front de mer de la station balnéaire classée. Jonathan Caron et son chef Victor Benoît font maintenant en sorte que la table devienne l’étape gastronomique incontournable de la côte picarde.