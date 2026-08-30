Restauration
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Portrait

L'Itinérance, étape gastronomique de la baie de Somme

L'Itinérance sur l’Esplanade du général Leclerc à Mers-les-Bains, c’est en premier lieu une itinérance qui mène avec bonheur sur le front de mer de la station balnéaire classée. Jonathan Caron et son chef Victor Benoît font maintenant en sorte que la table devienne l’étape gastronomique incontournable de la côte picarde.

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Par Benoît Maleplate
La Gazette Picardie
Publié le 30 août 2026 - Mis à jour le 30 août 2026
<p>Il n’y a pas de hasard si l’ hôtel – restaurant portait auparavant le nom de Bellevue Beaurivage, face à ce front de mer unique de la côte picarde et ses ses 500 villas Belle Époque qui en font un joyau patrimonial du littoral de la baie de Somme.Il est devenu L’Itinérance à l’initiative de Jonathan Caron qui a rouvert les lieux en juillet 2023, après quelques mois de rénovation et redécoration. Formé dans des établissements prestigieux, Jonathan Caron avait ouvert son premier restaurant à Paris en 2018 et neuf mois plus tard, il décrochait sa première étoile. Passionné, l’homme n’en est pa.

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