Beauvais : une fête dédiée à la nature et au bien-être à l’Écospace





Le dimanche 6 septembre 2026, la Ville de Beauvais et la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis organisent une grande fête dédiée à la nature et au bien-être, au sein de l’Écospace de Mie-au-Roy. Cet événement gratuit et ouvert à tous mettra en avant la biodiversité et la transition écologique à travers une multitude d'activités.





Les visiteurs pourront participer à des ateliers interactifs, tels que des conseils sur la qualité de l'air, la valorisation des biodéchets ou encore des jeux sur les cosmétiques. Des professionnels seront présents pour partager leurs connaissances et proposer des solutions concrètes pour un quotidien plus respectueux de l'environnement.





Des visites guidées des Marais de Saint-Just permettront aux participants de découvrir la faune et la flore locales. Les enfants pourront s'initier à des activités ludiques comme le Grand Rallye de l’Écospace ou la création de bombes à graines. En parallèle, des séances de Qi Gong et de yoga en plein air offriront un moment de détente aux adultes. Le programme inclut également des concerts de jazz, des expositions photos sur la biodiversité et un quiz sur l'écologie pour animer cette journée.





Cet événement familial promet d'être riche en découvertes, tant au niveau environnemental que culturel, en encourageant chacun à adopter des gestes écoresponsables tout en s'amusant. La fête vise à sensibiliser sur les enjeux écologiques tout en créant un moment convivial au cœur de la nature.