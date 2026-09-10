Séverine Geoffroy nommée directrice des activités France de La Redoute

La Redoute renforce sa direction. Séverine Geoffroy est nommée Country Director France de l’enseigne roubaisienne, dont elle rejoint le comex. Elle prend la suite d'Anthony Lecouf, qui quitte ses fonctions après 12 ans dans l'entreprise. Béatrice Héricourt conserve son poste de directrice générale.

Spécialiste du e-commerce, Séverine Geoffroy arrive de Castorama France, où elle occupait jusqu’ici le poste de directrice Marketplace.

«Les prochains mois s’annoncent passionnants et exigeants !»

Dans ses nouvelles fonctions, elle entend mettre l’accent sur l’exigence opérationnelle et la transformation de La Redoute, en s’appuyant sur le collectif. «Les prochains mois s’annoncent passionnants et exigeants !», a-t-elle déclaré.

Détenue à 100% par le groupe Galeries Lafayette depuis 2022, La Redoute poursuit ainsi la transformation de son modèle autour du e-commerce, de la maison et de la mode.