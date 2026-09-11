Dans un contexte où l’IA prend une place croissante dans le monde professionnel, cette rencontre sera l’occasion d’échanger sur ses usages et ses impacts, notamment en matière de ressources humaines et d’inclusion. Plusieurs tables rondes permettront de partager des expériences autour de l’utilisation de l’IA dans différents domaines. Les échanges porteront comme sur la conduite du changement dans les PME, les ETI et le secteur agricole, mais aussi sur l’accessibilité des outils numériques grâce à l’IA et sur les moyens de favoriser un accès plus équitable aux soins.

La matinée s’adresse à toute personne intéressée par les questions liées à l’intelligence artificielle, à l’inclusion et à l’évolution des pratiques professionnelles. Un temps d’échange permettra également aux participants de partager leurs expériences et de poser leurs questions. La participation est gratuite, sur inscription.

Une stratégie tournée vers l’évolution des territoires

Cette rencontre s’inscrit plus largement dans la stratégie de la CCI Meuse Haute-Marne, qui souhaite accompagner les entreprises et les territoires face aux évolutions économiques, sociales et environnementales. La CCI entend ainsi renforcer son accompagnement auprès des dirigeants, développer sa présence sur le territoire et soutenir des projets susceptibles de répondre aux besoins locaux.