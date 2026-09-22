Gault&Millau récompense les talents de la gastronomie normande

Le lundi 21 septembre, Gault&Millau a réuni les professionnels de la gastronomie normande, à l’occasion de la présentation de son guide consacré à la région. Le Gault&Millau Tour met chaque année à l’honneur les acteurs qui contribuent au rayonnement de la gastronomie locale. Chefs, équipes de salle, producteurs et jeunes professionnels en formation sont notamment distingués pour leur travail et leur contribution aux savoir-faire des territoires.

Le temps fort de cette édition est revenu à David Gallienne. Le chef du Jardin des Plumes, à Giverny, dans l'Eure, a reçu le «Gault&Millau d’Or 2027». Installé à la tête de l’établissement depuis son rachat en 2020, le chef, également vainqueur de Top Chef en 2020, dirige une table distinguée de trois toques.

Trois lauréats en Seine-Maritime

La Seine-Maritime compte trois lauréats. Benoît Chicot décroche le «Trophée Jeune Talent». À 29 ans, le chef de La Toile de Lin à Doudeville, ouverte en 2024 avec sa compagne, propose une cuisine fondée sur les produits locaux et de saison. À Sainte-Adresse, Juliette Leblond, sommelière de La Bise, reçoit le «Trophée Sommelier». Née à Lillebonne, elle a notamment travaillé au Donjon à Étretat avant de rejoindre l’établissement en 2024. Jules Brebion a été distingué pour son éloquence naturelle en salle et sa capacité à créer une expérience mémorable pour les convives du bistrot La Source à Veules-les-Roses, avec le «Trophée Eloquence».

Dans le Calvados, Samuel Gaspar, à la tête du restaurant gastronomique Le Séran, au Château d'Audrieu, est distingué dans la catégorie «Grand de demain». Au sein de son établissement, le chef propose une carte de saison associant mer et terre. Morgan Socha, de L’Assiette Normande à Honfleur, reçoit le trophée «Cuisine de la Mer, des Lacs et des Rivières», Tom Blain, de Rhiza au Pré-d’Auge, celui de «Terroir d’Exception», Jérôme Alleaume, de L’Essentiel à Deauville, le «Trophée Pâtissier», et Stéphanie Amy, de L’Angle Saint-Laurent à Bayeux, le «Trophée Accueil».

Dans la Manche, Mickaël Marion, d’Intuition à Saint-Lô, est distingué pour ses «Techniques d’Excellence», Stéphane Haissant, de Loca Café à Granville, pour la «Tradition d’Aujourd’hui», tandis que Claire Chapdelaine, du Littré à Avranches, reçoit le «Trophée Jeune Talent en Salle».