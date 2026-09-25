Basée à Tracy-le-Mont, APTE lance une plateforme digitale conçue pour faciliter l’accès à l’information et à l’accompagnement des sapeurs-pompiers, des primo-intervenants ainsi que leurs proches. Disponible à partir du 9 octobre, elle réunira dans un même espace des ressources, des parcours personnalisés, des webinaires et des rencontres en visioconférence.

Un espace pour mieux comprendre et avancer

La plateforme a été conçue à partir des besoins identifiés lors des rencontres et des accompagnements menés par APTE, notamment la fatigue, le repli, les troubles du sommeil ou encore l’accumulation des images après certaines interventions.

Elle a pour objectif de proposer une première porte d’entrée, accessible à distance et dans un cadre confidentiel. Les utilisateurs pourront consulter des articles, des fiches pratiques, des témoignages, des récits symboliques ou encore des recommandations de lecture. Des webinaires permettront d’aborder les blessures psychiques, leurs manifestations et les différentes étapes de reconstruction.

Lorsque cela sera nécessaire, des échanges pourront aussi être organisés en visioconférence, individuellement ou collectivement. La plateforme permettra enfin de solliciter un expert lorsque les ressources disponibles ne suffisent plus.

Les proches également concernés

APTE prévoit une place spécifique pour les proches, eux aussi confrontés aux répercussions d’une blessure psychique. Des contenus et des parcours leur seront proposés pour mieux comprendre la situation, trouver leur place et préserver leur équilibre.

Cette plateforme constitue également la première étape du futur centre APTE. Avant son ouverture, elle doit permettre de rendre ses ressources et ses accompagnements accessibles à distance. Le 9 octobre, le projet prendra ainsi d’abord forme en ligne.