Dans la Somme : soutien et réarmement de l'agriculture

Le Gouvernement a annoncé dès le début du mois de septembre la mise en place du plan CASI suite au printemps et à l'été marqués par des épisodes successifs de chaleur et de sécheresse intenses. Un plan doté de plus d'un milliard d'euros à l'échelle nationale. Dans la foulée, le préfet de la Somme, Rollon Mouchel-Blaisot, a installé le comité départemental de soutien aux exploitants et de réarmement de l’agriculture samarienne, regroupant toutes les parties pour échanger sur la situation et arrêter sa mise en œuvre locale. Toutes les filières ayant été touchées à un niveau sans précédent, tous les services et opérateurs ont été mobilisés. «Ce plan vise à répondre à une double urgence : soutenir les exploitations fragilisées par les pertes subies et permettre la continuité et la reprise de la production agricole», expose le préfet de la Somme.

Pour le département en 2026 et afin de tenir compte des pertes constatées, plus de 9 millions d'euros de dégrèvements de taxe foncière ont été accordés parmi les premières mesures. Un dégrèvement d’office de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB). La préfecture précise : «Les exploitants dont les pertes dépassent les taux retenus peuvent par ailleurs solliciter un dégrèvement complémentaire auprès de la direction départementale des finances publiques. Des délais de paiement ou remises gracieuses peuvent également être examinés pour les exploitants rencontrant des difficultés particulières».

235 millions d'euros de réarmement au niveau national

De plus, un fonds de réarmement agricole doté de 235 millions d’euros au niveau national doit permettre d’apporter rapidement un soutien à la trésorerie des exploitations les plus durement touchées par la canicule et la sécheresse. Dans la Somme, une première enveloppe de 1,35 million d’euros est en cours de déploiement. La mobilisation du plan CASI s'accompagne aussi d'un renforcement de la prise en charge des cotisations sociales agricoles par la MSA, qui pourra proposer des échéanciers adaptés aux situations individuelles. La préfecture de la Somme souligne : «Le dispositif prévoit la prolongation jusqu'au 31 décembre 2026 de l'aide exceptionnelle à l'achat d'engrais azotés, ainsi que la poursuite du soutien au gazole non routier agricole afin d'accompagner les travaux d'automne».

La mobilisation départementale repose également sur un accompagnement individuel des exploitants durement éprouvés par cette crise. Le préfet de la Somme a alors annoncé la mise en place, à compter d’octobre, de permanences inter-services associant la DDTM, la DDFiP, la MSA, la Chambre d’agriculture dans les sous-préfectures et des maisons France Services afin de recevoir, sans rendez-vous, tout agriculteur qui le souhaiterait et l’accompagner dans ses démarches. Le calendrier sera diffusé prochainement.