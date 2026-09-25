À Commercy, les acteurs du handicap réunis

À Commercy, la préfète de la Meuse Anne-Florence Canton a ouvert cette rencontre réunissant plusieurs acteurs locaux engagés dans le champ du handicap et de l’inclusion. Au-delà du suivi de la Conférence nationale du handicap, ce rendez-vous a permis d’échanger sur les réalités rencontrées sur le territoire et sur les solutions mobilisées pour accompagner les personnes en situation de handicap. La Communauté 360 Meuse a notamment présenté ses missions par l’intermédiaire d’un jeu pédagogique animé par son coordinateur, Kevin Barthe. Cette initiative a permis de mieux faire connaître les dispositifs existants et de favoriser les échanges entre les différents intervenants locaux.

Le handicap au cœur des politiques publiques

À l’échelle nationale, l’accompagnement des personnes en situation de handicap mobilise les pouvoirs publics, les collectivités et les acteurs associatifs autour de plusieurs enjeux : accessibilité, autonomie, emploi, scolarisation et accès aux services. Les déclinaisons territoriales de ces politiques reposent notamment sur la coordination entre les structures spécialisées et les acteurs de proximité. Pour les territoires ruraux comme la Meuse, ces réseaux contribuent à rapprocher les dispositifs des habitants et à faciliter l’orientation vers les solutions adaptées.