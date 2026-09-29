Le Grand Est renforce ses liens économiques avec l’Allemagne

La présence du président de la Région Grand Est, Franck Leroy, à Choose France Berlin s’accompagne du lancement d’un dispositif destiné aux entreprises allemandes souhaitant développer une activité en France. Porté par Grand Est Développement, l’«Ostfrankreich Expansion Desk» propose un accompagnement en allemand pour identifier des sites, rechercher des partenaires et faciliter les démarches d’implantation. Pour la Meuse, cette stratégie peut ouvrir des perspectives dans un département déjà marqué par des activités industrielles et par des implantations de groupes internationaux. Le territoire dispose notamment d’un tissu industriel présent autour de Commercy, Ligny-en-Barrois et Verdun, avec des secteurs liés à l’aéronautique, aux équipements industriels, à la mécanique et à la mobilité. L’enjeu est donc de faire émerger de nouveaux projets susceptibles de générer des investissements, des emplois et de l’activité pour les entreprises locales.

Les investissements allemands irriguent le Grand Est

L’Allemagne constitue le premier partenaire économique international du Grand Est. Environ 30% des projets d’investissements étrangers réalisés dans la région sont d’origine allemande et plus de 820 entreprises allemandes y sont déjà implantées. Plusieurs opérations récentes illustrent les montants engagés : Liebherr prévoit environ 90 millions d’euros à Colmar, avec plus de 200 emplois annoncés, tandis que Daimler Truck prévoit 50 millions d’euros d’ici 2030 à Ligny-en-Barrois, avec 250 emplois supplémentaires annoncés. Pour la Meuse, située au sein de cet espace économique transfrontalier élargi, l’enjeu porte notamment sur la capacité à capter une partie de ces investissements et à renforcer les débouchés des entreprises industrielles locales. Les priorités régionales en matière de décarbonation, de mobilité et de numérique pourraient aussi stimuler les investissements industriels et les besoins en compétences dans la Meuse.