Le conseil départemental de Saône-et-Loire veut renforcer sa capacité d’intervention face au risque de feux de forêt. Il prévoit de réserver, pour l’été 2027, un hélicoptère bombardier d’eau pour une durée de 20 jours. Le budget de fonctionnement est estimé à 120 000 euros. Le SDIS 71 a déjà engagé les démarches techniques nécessaires pour permettre cette location, dans un contexte où la demande pour ce type d’appareil est importante.

Le Département souhaite disposer d’un moyen aérien capable d’intervenir rapidement sur les départs de feu. Une éventuelle mutualisation avec d’autres collectivités reste envisagée. Le président André Accary a également rappelé que l’État devait maintenir ses investissements dans les moyens aériens de lutte contre les incendies.

1,8 million d’euros pour le SDIS

Le Département prévoit aussi 500 000 euros pour permettre au SDIS 71 d’acquérir des véhicules destinés aux patrouilles de surveillance et de première intervention. Ces équipes doivent notamment contribuer à détecter plus rapidement les départs de feu. Le dispositif pourra s’appuyer sur les 100 réservistes bénévoles, anciens sapeurs-pompiers, mobilisés depuis 2022.

Le SDIS 71 pourra également commander quatre nouveaux camions-citernes feux de forêt et réparer trois véhicules endommagés durant l’été 2026. Des équipements de protection supplémentaires sont aussi prévus. Au total, jusqu’à 1,8 million d’euros pourront être consacrés à ces investissements. Ces mesures doivent être intégrées à la prochaine convention pluriannuelle entre le Département et le SDIS 71 pour 2027-2029.