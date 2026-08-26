Le futur collège du Plateau de Haye, en lisière du parc de Gentilly et de la caserne de pompiers, entend remplacer prochainement les collèges Jean-de-la-Fontaine de Laxou et Claude-le-Lorrain de Nancy (déjà désaffecté).

Le Département de Meurthe-et-Moselle souhaite également y intégrer une création artistique contemporaine, conformément au dispositif du «1% artistique», qui prévoit de consacrer une partie du coût des constructions publiques à la création d’œuvres d’art.

Le budget consacré à cette création s’élève à 82 132,97 € TTC. Les candidats admis à remettre un projet bénéficieront par ailleurs d’une indemnité de 1 500 €.

Une œuvre au croisement de l’art et de l’écologie

L’appel à candidatures porte précisément sur la conception, la réalisation et la pose de cette œuvre. La collectivité entend inscrire le projet dans l’ambition environnementale portée par le futur établissement, présenté comme exemplaire en matière de qualité environnementale. L'établissement, qui s’inscrit dans la stratégie des Collèges Nouvelles Générations, doit notamment intégrer des matériaux biosourcés, dont la paille. L’œuvre devra ainsi pouvoir dialoguer avec l’architecture et les enjeux de transition écologique du site.

Les artistes intéressés ont jusqu’au 30 septembre 2026 à 16 h pour remettre leur candidature.