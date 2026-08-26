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Nancy : un appel à projets lancé pour une œuvre d’art au futur collège du Plateau de Haye

Le Département de Meurthe-et-Moselle lance un appel à candidatures dans le cadre du «1% artistique» pour concevoir, réaliser et installer une œuvre au sein du futur collège du Plateau de Haye, à Nancy. Les artistes ont jusqu’au 30 septembre 2026 pour déposer leur candidature.

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© Lucquet Architectes associés. Le futur collège du Plateau de Haye devrait être livré au premier semestre 2027.

© Lucquet Architectes associés. Le futur collège du Plateau de Haye devrait être livré au premier semestre 2027.

Par Julie Clessienne
Les Tablettes Lorraines
Publié le 26 août 2026 - Mis à jour le 26 août 2026

Le futur collège du Plateau de Haye, en lisière du parc de Gentilly et de la caserne de pompiers, entend remplacer prochainement les collèges Jean-de-la-Fontaine de Laxou et Claude-le-Lorrain de Nancy (déjà désaffecté). 

Le Département de Meurthe-et-Moselle souhaite également y intégrer une création artistique contemporaine, conformément au dispositif du «1% artistique», qui prévoit de consacrer une partie du coût des constructions publiques à la création d’œuvres d’art.

Le budget consacré à cette création s’élève à 82 132,97 € TTC. Les candidats admis à remettre un projet bénéficieront par ailleurs d’une indemnité de 1 500 €. 

Une œuvre au croisement de l’art et de l’écologie

L’appel à candidatures porte précisément sur la conception, la réalisation et la pose de cette œuvre. La collectivité entend inscrire le projet dans l’ambition environnementale portée par le futur établissement, présenté comme exemplaire en matière de qualité environnementale. L'établissement, qui s’inscrit dans la stratégie des Collèges Nouvelles Générations, doit notamment intégrer des matériaux biosourcés, dont la paille. L’œuvre devra ainsi pouvoir dialoguer avec l’architecture et les enjeux de transition écologique du site.

Les artistes intéressés ont jusqu’au 30 septembre 2026 à 16 h pour remettre leur candidature