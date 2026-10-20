Réhabilitation et régénération des canalisations d'eau potable, amélioration des branchements, réhabilitation de réseau d'eaux usées : l'Agglomération de Béthune-Bruay se lance dans d'importants chantiers de modernisation des réseaux d'eau potable, d'eaux usées et d'eau pluviale sur l'ensemble du territoire.

282 millions d'euros ont été investis sur la période 2023-2032, dont 160 pour l'assainissement et l'eau pluviale et 122 millions pour l'eau potable. Ces investissements massifs ont permis de réhabiliter environ 4 000 kilomètres de canalisations. Rien que pour cette année, 14 millions d'euros ont été dédiés à l'eau potable, 11 millions à l'assainissement des eaux usées et 3,7 pour la réhabilitation des réseaux d'eaux pluviales. Des travaux ont déjà débuté sur les communes de Sailly-Labourse, Annequin, Saint-Venant, Calonne-Ricouart ou encore Auchel ; tandis que d'autres vont débuter à Hesdigneul-lès-Béthune, Divion, Billy-Berclau ou encore Lorgies et Richebourg. Il s'agit notamment du renouvellement des branchements plomb d'eau potable, de réalisations des amorces des branchements, de modernisation du réseau d'eaux pluviales, ou encore de régénération des canalisations.

Plus d'une centaine de communes

La Communauté d'agglomération de Béthune-Bruay est l'un des plus vastes ensembles intercommunaux de France, avec près de 100 communes pour 280 000 habitants. Elle est le fruit de la fusion, le 1er janvier 2017, de la Communauté d'agglomération Artois Comm. et des communautés de communes Artois-Lys et Artois Flandres.