Une centrale nucléaire peut aussi être une destination touristique. C’est en tout cas ce que suggère dans ses observatoires successifs l’association Entreprise et Découverte, qui œuvre à la promotion du tourisme de savoir-faire. Avec 500 000 curieux par an sur l’ensemble de ses sites, EDF arrive carrément en tête du classement des entreprises les plus visitées de France, devant la Verrerie de Biot en région Paca (420 000 visiteurs) et la Confiserie des Hautes-Vosges (300 000).

Désormais, le tourisme de savoir-faire constitue ainsi une véritable filière, valorisant les métiers, les outils industriels et les patrimoines souvent méconnus des entreprises françaises. Entreprise et Découverte rappelle d’ailleurs que la France est aujourd’hui le pays leader en la matière avec 22 millions de visiteurs par an et 4 000 entreprises accessibles au public de façon régulière.

Un dispositif exceptionnel pour les 80 ans d’EDF

Cette année, EDF entend encore renforcer cette ouverture au public à l’occasion de son 80e anniversaire. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, qui se dérouleront les 19 et 20 septembre 2026, 70 sites de production du groupe ouvriront exceptionnellement leurs portes, avec quelque 10 000 places proposées au public.

À Cattenom, cette opération prendra une résonance particulière puisque la centrale fête de son côté ses 40 ans. Les visiteurs (sur inscription) pourront découvrir les coulisses de la production nucléaire à travers une visite guidée immersive, du simulateur de la salle de commande jusqu’aux installations industrielles. Une autre facette du patrimoine français.