A découvrir
Épinal (88) Épinal (88)
Portrait

Avec Graph’East, Julie Menigoz croque ses Vosges natales

Collectionneuse dans l’âme (de cartes postales, de pin’s…), la déodatienne Julie Menigoz a surtout accumulé récemment les rendez-vous avec sa destinée. De quoi conforter son nouveau pari professionnel : croquer ses Vosges natales, sous la bannière «Graph’East».

Réservé aux abonnésRéservé aux abonnés
Ajouter La Gazette France à vos sources préférées Ajouter La Gazette France à vos sources préférées
Par Julie Clessienne
Les Tablettes Lorraines
Publié le 29 août 2026 - Mis à jour le 29 août 2026
<p>Julie Menigoz, désormais 32 ans, embraye d’abord par des études dans le paysager et l’urbanisme. Une expérience où le dessin, auquel elle a été initiée dès l’âge tendre par son grand-père, et son <strong>appétence pour l’architecture</strong> font sens.&nbsp;</p><p>Elle bifurque vers la <strong>communication</strong>, dont quatre ans à la <strong>Ville d’Épinal</strong>. <em>«J’ai adoré promouvoir mon territoire, valoriser des lieux méconnus par les locaux eux-mêmes»</em>, confie-t-elle.&nbsp;</p><p>Sociable, elle étoffe son réseau. Curieuse, elle parcourt la France, <em>«et invariablement .

La lecture de cet article est réservée aux abonnés

  • Accédez à tous les contenus abonnés
  • Soutenez une rédaction locale et indépendante
  • Offre découverte à partir de 3€ / mois

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte