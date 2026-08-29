Avec Graph’East, Julie Menigoz croque ses Vosges natales

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29/08/2026 Amandine Pinot
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Collectionneuse dans l’âme (de cartes postales, de pin’s…), la déodatienne Julie Menigoz a surtout accumulé récemment les rendez-vous avec sa destinée. De quoi conforter son nouveau pari professionnel : croquer ses Vosges natales, sous la bannière «Graph’East».
© Benjamin Prost. Julie Menigoz à la Villa Romaine d’Épinal, l’une de ses sources d’inspiration.
© Benjamin Prost. Ses Vosges natales se déclinent à l’envi.
© Benjamin Prost. Les cartes postales, ses best-sellers.
© Benjamin Prost. Un puzzle en hommage à toutes les richesses des Vosges.
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