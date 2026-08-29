Mériginies : Cavavin ouvre un nouveau point de vente

Fondé en 1985 à La Baule par Michel Bourel, Cavavin est l'un des principaux réseaux de cavistes indépendants en France. L'enseigne accompagne des entrepreneurs qui ont envie de se lancer dans ce marché, en leur apportant une expertise et un modèle solide, tout en se basant sur «la proximité, l'écoute et la diversité de l'offre» grâce au déploiement de franchises. Elle travaille aujourd'hui avec plus de 200 vignerons en France et à l'international, en proposant près de 2 000 références en vin, champagnes et spiritueux (1).

Réseau de franchises

Dans le Nord, c'est donc Hervé Dubrulle qui sera à la tête de la boutique, après une reconversion professionnelle et près de 30 ans passés dans les ressources humaines. La cave de Mérignies va proposer une sélection diversifiée de vins, champagnes et spiritueux, en plus de dégustations et d'animations qui viendront rythmer la vie de la boutique.

La France compte près de 800 000 hectares de vignes et 59 000 exploitations viticoles. Longtemps cantonnés à une tradition brassicole, les Hauts-de-France se font aujourd'hui une place sur ce marché avec 150 hectares de vignes produisant des vins blancs et effervescents. On compterait une quinzaine de vignerons allant de Saint-Omer à Senlis. Parmi les emblématiques signatures régionales, on peut notamment citer le vignoble d'Haillicourt, qui produit le «Chardonnay d'Haillicourt», dont les ceps sont plantés sur ce terril longtemps arpenté par les mineurs.

1. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.