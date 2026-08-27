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PIAF de Baccarat : le feu sacré

Installé au cœur de l’ancienne taillerie de cristal à Baccarat, le récent Pôle international des arts du feu (PIAF), lancé par Ariane Audigier et son compagnon Bernard-Marie Leibovici, entend s’afficher comme un lieu de vie autour des savoir-faire artisanaux. Le futur atelier de production de faïence, annoncé pour 2028, pourrait permettre la renaissance de cette activité sur le territoire.

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Par Emmanuel Varrier
Les Tablettes Lorraines
Publié le 27 août 2026 - Mis à jour le 27 août 2026
<p>L’émail opaque et blanc semble ne faire qu’un avec les nuages moutonneux extérieurs, comme une ligne d’horizon vers un renouveau, une nouvelle ère à construire ! Sur les tablettes des fenêtres du premier étage de l’ancienne taillerie de Baccarat, du côté de la rue des Cristalleries, juste en face des bâtiments de briques rouges de la <strong>manufacture historique de cristal</strong>, les faïences de feu Lunéville-Saint-Clément (disparues à jamais après des siècles d’histoire il y a maintenant quatre ans : NDLR) demeurent le témoin d’un <strong>passé industriel et artisanal </strong>où les .

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