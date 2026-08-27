PIAF de Baccarat : le feu sacré

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Braderie de Lille : Hello Lille Destination lance un tote bag collector avec une artiste locale
24/08/2026 Amandine Pinot
Lille (59)
Installé au cœur de l’ancienne taillerie de cristal à Baccarat, le récent Pôle international des arts du feu (PIAF), lancé par Ariane Audigier et son compagnon Bernard-Marie Leibovici, entend s’afficher comme un lieu de vie autour des savoir-faire artisanaux. Le futur atelier de production de faïence, annoncé pour 2028, pourrait permettre la renaissance de cette activité sur le territoire.
© Johann Marin-Thiery. «Nous allons relancer la production de faïence en 2028», assure Ariane Augier, la pilote du Pôle international des arts du feu de Baccarat.
© Johann Marin-Thiery. Le PIAF s’est installé dans l’ancienne taillerie de cristal.
© Johann Marin-Thiery. Les faïences de Lunéville-Saint Clément demeurent dans tous les esprits.
© Johann Marin-Thiery. Le premier étage accueille un parcours muséal.
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