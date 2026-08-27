PIAF de Baccarat : le feu sacré

Portrait

Installé au cœur de l’ancienne taillerie de cristal à Baccarat, le récent Pôle international des arts du feu (PIAF), lancé par Ariane Audigier et son compagnon Bernard-Marie Leibovici, entend s’afficher comme un lieu de vie autour des savoir-faire artisanaux. Le futur atelier de production de faïence, annoncé pour 2028, pourrait permettre la renaissance de cette activité sur le territoire.