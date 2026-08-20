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Décryptage

Incertides, IA... L’emploi cadre à l'aube d'une nouvelle ère

Freiné par l’instabilité politique et économique ainsi que par les incertitudes budgétaires, l’emploi cadre subit une décrue, après une belle remontée post Covid. Candidats comme entreprises doivent s’adapter, à l’heure des réseaux et de l’IA qui rebattent les cartes du recrutement.

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Jacques Triponel, délégué régional Apec Hauts-de-France. ©Srebnicki

Jacques Triponel, délégué régional Apec Hauts-de-France. ©Srebnicki

Par Amandine Pinot
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 20 août 2026 - Mis à jour le 20 août 2026
<p>Avec 250 000 cadres, les Hauts-de-France représentent 6% des cadres du secteur privé sur le territoire national, avec une incidence majeure du Nord-Pas-de-Calais qui draine 75% des profils – et plus spécialement encore, la métropole lilloise. Mais en 2025, la région a subi une baisse plus importante de son nombre de cadres (-6% contre -3% au niveau national). «<em>Les entreprises n’aiment pas l’incertitude. Or aujourd’hui, nous y sommes totalement, avec un attentisme observé lors des an nées électorales. Les recrutements se font plus prudents</em>» constate Jacques Triponel, délégué régiona.

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