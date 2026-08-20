Incertides, IA... L’emploi cadre à l'aube d'une nouvelle ère

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Taxis et VTC mosellans : la commande publique s’ouvre à un nouveau marché, la CMA vous accompagne
20/08/2026 Julie Clessienne
Moselle (57)
Freiné par l’instabilité politique et économique ainsi que par les incertitudes budgétaires, l’emploi cadre subit une décrue, après une belle remontée post Covid. Candidats comme entreprises doivent s’adapter, à l’heure des réseaux et de l’IA qui rebattent les cartes du recrutement.
Jacques Triponel, délégué régional Apec Hauts-de-France. ©Srebnicki
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