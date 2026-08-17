Les réseaux de transport Stan, Sub et Le Sit ont officialisé la fin de l'application Némo (MyBus) après notification par son éditeur, Monkey Factory, de sa mise en redressement judiciaire. Ce dysfonctionnement technique prive immédiatement les voyageurs de la possibilité d’acheter ou de valider leurs titres de transport via leur smartphone. Bien que cette solution de billettique numérique ne représente qu'environ 6% des validations totales du bassin de transport régional, la fin de ce service perturbe les habitudes de milliers de navetteurs quotidiens.

Un plan de compensation sur la carte régionale SimpliCités

Pour atténuer l'impact économique sur les usagers, les trois réseaux déploient une solution de remplacement temporaire. Les titres de transport achetés sur Némo et non consommés seront intégralement transférés sur la carte SimpliCités. Les clients lésés sont invités à se rendre physiquement dans les points de vente partenaires jusqu’au 31 décembre 2026. Les usagers Stan et MixCités devront effectuer leurs démarches à l’Espace Info Mobilités de Nancy, tandis que les clients du réseau Le Sit sont attendus à l’agence commerciale de Pompey.

Cette transition forcée vers la carte SimpliCités illustre la fragilité des partenariats privés dans la numérisation des services publics. Reste à savoir si la métropole se tournera vers un nouvel éditeur ou accélérera l'intégration de sa propre billettique.