La Bourse de Paris avance prudemment mardi, dans l'attente des résultats du mastodonte américain de la tech Nvidia mercredi, et de la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole jeudi et vendredi.

A 10H00 (heure de Paris), le CAC 40 prenait 0,17%, en hausse de 14,83 points, à 8.469,17 points. L'indice avait perdu la veille 0,37%.

"À l’approche du symposium de Jackson Hole, les marchés semblent entrer dans une phase d’attentisme", expliquent les analystes de Natixis.

La réunion annuelle des banquiers centraux, économistes et grands argentiers à Jackson Hole, dans le Wyoming, est le principal rendez-vous pour les marchés cette semaine. Le patron de la Fed, Kevin Warsh, doit y prononcer un discours.

Cet évènement sera scruté, car les taux d'intérêt des dettes souveraines des grandes économies ont flambé la semaine dernière.

Le marché obligataire fait face à des craintes inflationnistes, des doutes quant à la soutenabilité budgétaire des Etats, et à l'arrivée massive des géants de la tech qui recourent aussi à l'emprunt pour financer l'IA.

Ce mardi, les taux d'intérêt restaient stables en Europe, mais à de très hauts niveaux.

Le rendement à dix ans français atteignait 4,12%, au même niveau que la veille en clôture, perché à un niveau pas vu depuis la crise financière de 2008. Son équivalent allemand, référence en Europe, était à 3,25%, également stable par rapport à lundi.

Autre point d'attention: les résultats du deuxième trimestre de Nvidia, mastodonte des puces électroniques et véritable baromètre des marchés sur la thématique de l'intelligence artificielle (IA), doivent être publiés mercredi.

Cette publication intervient dans un contexte de doutes croissants sur la rentabilité de ces investissements et sur la valorisation gigantesque des entreprises du secteur des semi-conducteurs, qui en sont les principales bénéficiaires.

-STMicroelectronics et Soitec en hausse -

Après avoir reculé la veille, les entreprises du secteur des semi-conducteurs reprenaient des couleurs en Europe.

A Paris STMicroelectronics gagnait 1,13% à 42,70 euros et Soitec 3,11% à 111,20 euros.

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