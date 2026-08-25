L'Aude frappée par une tornade, des dégâts matériels

Au lendemain du passage d'une violente tornade, le village de Pomas (Aude) dresse le bilan des dégâts mardi : il y a 39 blessés, dont deux en urgence absolue, et 300 habitations touchées, selon la préfecture.

Les secours ont été à pied d'oeuvre toute la nuit dans ce village de 1.000 habitants des Corbières. "Les opérations de reconnaissance et de vérification sont toujours en cours par les 75 sapeurs-pompiers engagés, appuyés par des spécialistes venus en renforts", indique la préfecture dans un communiqué mardi matin.

"Le bilan humain fait état à ce stade de 39 victimes, dont 2 en urgence absolue", ajoute-t-elle.

Le précédent bilan, lundi soir, faisait état de "41 personnes prises en charge et ayant transité par le poste de regroupement des victimes, dont 15 personnes évacuées vers un centre hospitalier."

"Cette nuit, les sinistrés ont été accueillis à la salle polyvalente de Pomas, avec l'aide de la Croix Rouge. Des relogements ont été effectués chez des proches, familles et au sein des communes voisines", détaille encore la préfecture.

Du côté des dégâts, alors que les rues du village sont jonchées de tuiles et de débris de toits, de branches, "le bilan matériel fait état de 300 habitations impactées."

"Un audit des bâtiments se poursuit afin de vérifier les fragilités structurelles et d'évaluer les risques d'effondrement. Des opérations de bâchage des habitations endommagées vont débuter", indique-t-on de même source.

"Parallèlement, les militaires de la gendarmerie continuent d'assurer la sécurisation de la zone et de ses abords."

Sur place, les trois accès au village sont bloqués par la gendarmerie, a constaté un journaliste de l'AFP.

Sous le soleil matinal, les toitures dévastées ont déjà été recouvertes de bâches plastifiées de couleur bleue ou verte, maintenues par des tuiles.

En contrebas de la bourgade, les champs témoignent de la violence des vents qui ont frappé l'endroit: ça et là, une chaise longue broyée, des déchets de laine de verre, des morceaux de grillage, de bois ou de tôle parsèment les alentours.

Plusieurs routes sont toujours coupées à la circulation et 1.400 foyers restent privés d'électricité, selon la préfecture.

A 6h30, 7.250 clients étaient dans le noir dans le Languedoc-Roussillon, a précisé Enedis à l'AFP : 5.250 dans l'Hérault, 1.600 dans l'Aude, 300 dans le Gard et 100 dans les Pyrénées-Orientales.

La tornade a frappé Pomas lundi vers 17h20. De nombreuses toitures ont été arrachées et des maisons soufflées.

Météo France avait placé plusieurs départements du Sud-Ouest, dont l'Aude, en vigilance orange aux orages, soulignant le risque de phénomènes localement violents.

En France, en moyenne, on dénombre quelques dizaines de tornades chaque année, d'intensité variable, selon Météo-France. Mais l'effet du réchauffement climatique sur leur fréquence, leur intensité et leur répartition géographique reste incertain, souligne l'établissement public.