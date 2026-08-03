L’avenir des urgences de l’hôpital militaire Legouest se précise, mais soulève déjà de nombreuses interrogations. Un projet de réorganisation prévoit une évolution de l’activité du service, avec une implication accrue du CHR Metz-Thionville. D'après les informations communiquées, les deux établissements travaillent à une solution permettant de maintenir une offre d’urgences sur le site messin, alors que le contexte géopolitique, notamment «marqué par le retour de la guerre à l’Est de l’Europe», conduit le Service de santé des armées à adapter son organisation.

Le CHR Metz-Thionville pourrait ainsi reprendre la gestion de l’activité des urgences de Legouest au cours de l’année 2027. Une évolution qui intervient alors que la clinique Claude-Bernard (ELSAN) doit, elle aussi, quitter Metz pour rejoindre son futur établissement à Maizières-lès-Metz.

Une réorganisation qui inquiète les personnels

Du côté des syndicats, le projet est accueilli avec beaucoup plus de réserves. Force ouvrière dénonce notamment les conséquences que pourrait avoir cette évolution sur l’organisation de l’hôpital militaire et sur ses personnels. Le syndicat craint un affaiblissement progressif de l’établissement et s’interroge sur l’avenir du service des urgences, qui compte actuellement plusieurs dizaines de soignants.

Pour alerter sur la situation, FO a mené une opération de mobilisation auprès de la population et distribué plus de 2 000 tracts.

Les directions de Legouest et du CHR Metz-Thionville défendent, de leur côté, une évolution motivée par les impératifs de souveraineté et de défense pour lesquels «les capacités médicales militaires sont prioritairement mobilisées». Elles assurent travailler à une solution durable permettant de garantir la prise en charge des patients et le maintien d’une structure d’urgences sur le site.

Les modalités précises de cette réorganisation, comme ses conséquences sur les personnels, doivent encore être précisées. De nouvelles informations sont attendues à l’automne 2026, avant une mise en œuvre annoncée pour 2027.