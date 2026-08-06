Beaune accueille la 2e édition des Journées régionales de la e-Santé





La deuxième édition des Journées régionales de la e-Santé en Bourgogne Franche-Comté se tiendra, les 30 septembre et 1er octobre 2026, au Palais des Congrès de Beaune. Organisé par l'Agence régionale de santé (ARS) et le GRADeS Bourgogne Franche-Comté, l’évènement s'adresse aux professionnels de santé libéraux, aux établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, aux directions des systèmes d'information, aux fédérations, aux URPS ainsi qu'aux partenaires institutionnels. Une occasion de découvrir des usages concrets du numérique, d'échanger entre acteurs du territoire et d'identifier des outils directement mobilisables dans les pratiques professionnelles.

Deux thématiques au cœur du programme

L'édition 2026 s'articulera autour de deux sujets majeurs. La première journée abordera les apports du numérique dans l'accompagnement des personnes souffrant de troubles psychiques. La santé des enfants constituera le second axe, avec des échanges consacrés aux outils destinés à améliorer le suivi, la coordination et la protection des jeunes patients.

Chaque journée mettra également en lumière une thématique spécifique. Le 30 septembre sera consacré à la cybersécurité, avec des interventions sur la réglementation, les cybermenaces, la sensibilisation des utilisateurs et les ressources destinées aux responsables de la sécurité des systèmes d'information. Le 1ᵉʳ octobre sera dédié à l'intelligence artificielle à travers des retours d'expérience, des applications en matière de prévention et une table ronde nationale. Le programme prévoit aussi un temps d'échange réservé aux professionnels de santé libéraux autour de la téléexpertise et des spécialités disponibles en Bourgogne Franche-Comté.



