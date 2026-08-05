Le feu de forêt débuté lundi dans le massif du Claps, près de Bellegarde-en-Diois dans la Drôme, "n'est pas encore fixé", indiquent mercredi à la mi-journée les pompiers, qui ont revu la surface brûlée "légèrement à la baisse".

Après une nuit plus fraîche et humide, les pompiers restent vigilants alors qu'une hausse des températures est attendue avec l'arrivée du vent, et une baisse de l'humidité, prévient la préfecture de la Drôme.

"Des points chauds subsistent, notamment sur le flanc gauche", a précisé le lieutenant-colonel Alain Pradon lors d'un point à la mi-journée, rapporté par la préfecture.

La surface brûlée a été revue à la baisse, à environ 240 hectares (contre 280 lors du dernier bilan), grâce à une analyse "plus fine" depuis un avion de reconnaissance.

L'état de santé de deux pompiers blessés dans un accident mardi en début de nuit "est jugé rassurant". Leur "camion-citerne feu de forêts s'est renversé et a fait plusieurs tonneaux en contrebas d'une piste".

Les travaux de création de pistes pour un meilleur accès au feu, survenu dans une zone escarpée, ont repris mercredi.

Des habitants évacués du hameau de Beaumont ont pu retourner chez eux mercredi matin.

Au total, plus de 380 pompiers sont mobilisés dans la lutte contre ce feu, dont 250 venus en renfort d'autres départements. Côté aérien, trois hélicoptère et un Dash sont mobilisés.

Cet incendie survient après celui du massif du Justin, à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest du massif du Claps, qui avait parcouru en juillet près de 4.400 hectares de végétation dans une zone montagneuse au-dessus de Die. Plus d'un millier de personnes de hameaux, colonies de vacances et d'un camping avaient été évacuées par précaution.