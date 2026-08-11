Seine-Maritime : 34 navires contrôlés en mer

Une opération de sensibilisation à la sécurité des loisirs nautiques a été menée samedi 8 août 2026 sur le littoral de Seine-Maritime, entre Saint-Valery-en-Caux et Le Havre. Organisée sous l’autorité de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord, elle a mobilisé notamment la DDTM 76, ainsi que des agents de la gendarmerie maritime et fluviale. Au total, 34 navires et plusieurs équipements nautiques, dont des paddles, ont été contrôlés. Les équipes ont rappelé les principales règles applicables à la navigation et attiré l’attention des usagers sur plusieurs risques liés aux activités en mer, notamment l’isolement provoqué par les marées, les éboulements de falaises et les noyades. Un nouvel éboulement signalé à proximité de Pourville-sur-Mer a également illustré les dangers auxquels peuvent être exposés les pratiquants. Les contrôles ont porté sur le respect des zones réglementées et la présence de matériel de sécurité conforme et en bon état.

La sécurité nautique devient un enjeu territorial

La multiplication des activités nautiques sur le littoral français renforce les enjeux de prévention et de surveillance pour les services de l’État. Les accidents en mer peuvent également entraîner des coûts importants pour les collectivités et les services de secours, mobilisés lors des opérations d’intervention. Sur les territoires côtiers, la sécurisation des plages, ports et zones de navigation constitue ainsi un enjeu à la fois humain, opérationnel et économique, notamment pendant la période estivale, lorsque la fréquentation touristique augmente.



