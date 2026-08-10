Bar-le-Duc : le marché couvert ouvre le 15 août

Le marché couvert de Bar-le-Duc ouvrira exceptionnellement ses portes vendredi 15 août de 7h15 à 12h30. Les visiteurs pourront y retrouver les commerçants habituels et une offre composée notamment de fruits et légumes, fromages, viandes et poissons. Cette ouverture intervient pendant la période estivale, alors que les achats destinés aux repas et aux pique-niques peuvent soutenir la fréquentation des commerces alimentaires de proximité.

Pour les commerçants et producteurs locaux, ce type d’ouverture constitue une occasion supplémentaire de commercialiser leurs produits directement auprès des consommateurs. Le maintien d’une activité commerciale durant les jours fériés participe également à l’animation du centre-ville et à la visibilité des commerces de proximité.

Les marchés renforcent le commerce local

À l’échelle nationale, les marchés alimentaires restent un relais important pour les circuits de proximité et l’animation commerciale des centres-villes. Leur fréquentation permet aux commerçants et producteurs de diversifier leurs débouchés, tandis que les collectivités peuvent s’appuyer sur ces équipements pour maintenir une activité commerciale régulière dans les territoires.