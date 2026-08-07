En 2021, l'inauguration d'Ynsect et ses bâtiments de 35 mètres de haut avait suscité de grands espoirs. L'usine de production d'aliments pour animaux à base de larves d'insectes, qualifiée de «plus grande ferme d'insectes au monde» avait mobilisé plus de 600 millions d'euros de levée de fonds pour sa création auprès de l’État, des experts de Bpifrance, des collectivités territoriales et d'investisseurs privés. L'annonce de sa fermeture et avec elle le licenciement de 120 personnes avaient alors créé une déception à la hauteur des attentes.

La page Ynsect serait-elle en passe d'être tournée avec un projet de reconversion de l'usine ? C'est ce que laisse entrevoir la préfecture de la Somme qui souligne bien que depuis la liquidation judiciaire : «L'État, la Région Hauts-de-France, Amiens Métropole, la commune de Poulainville et la Banque des Territoires se sont pleinement mobilisés afin de construire un avenir pour ce site industriel majeur du territoire et d'y favoriser le retour de l'activité économique et de l'emploi».

En dispositif fast-track

Aucun projet industriel n'est encore présenté, mais dans sa nouvelle phase de développement, les services de l'État, en concertation avec RTE et les collectivités locales, communiquent la reconnaissance du site en dispositif «fast-track», facilitant son raccordement à une puissance électrique pouvant atteindre 700 mégawatts. «Le dispositif fast-track inscrit le site comme un foncier stratégique à vocation économique, susceptible d'accueillir rapidement un projet électro-intensif, soit une activité à forte consommation d'énergie», précise la préfecture de la Somme.

Elle ajoute : «Un atout déterminant pour attirer de nouveaux investissements et accélérer l'émergence d'un projet d'envergure pour le territoire». Pour exemple, les rares labels fast-track ont été accordés aux projets de data centers et de supercalculateurs nécessitant un raccordement électrique au réseau de très haute tension, à l'image de celui du Bosquel, dans le sud-ouest de la Somme, tout récemment annoncé.

Une annonce dans les mois à venir

Le secret est pour l'heure bien gardé, le préfet Rollon Mouchel-Blaisot s'autorise toutefois à dire : «Le projet de reconversion économique est en cours de finalisation, une présentation officielle interviendra dans les mois à venir. Les opérateurs et services de l’État sont mobilisés pour apporter leur concours au démarrage rapide du projet qui contribuera à l'attractivité économique du Grand Amiénois».