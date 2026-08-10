Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet ACTE (Avec les Citoyens pour la Transition Écologique), porté par le GECT Alzette Belval et cofinancé par le programme Interreg Grande Région. Déjà déployée au Luxembourg, l'initiative s'accompagne d'une carte interactive des vergers communaux accessibles au public, développée avec le soutien du syndicat Pro-Sud et du ministère luxembourgeois de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Viticulture. Quatre vergers situés dans les communes françaises de la Communauté de communes Pays Haut Val d'Alzette (CCPHVA) y figurent déjà.

En signalant les arbres dont les fruits peuvent être librement cueillis, le Ruban Jaune entend réduire le gaspillage alimentaire tout en encourageant une alimentation locale et de saison. Le dispositif vise également à sensibiliser les habitants à la biodiversité, à promouvoir les circuits courts et à créer davantage de liens entre voisins autour d'un geste simple de partage.

La cérémonie d'inauguration se tiendra en présence de Martine Hansen, ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Viticulture du Luxembourg, et de Véronique Guillotin, maire de Villerupt, ainsi que des partenaires du projet ACTE. Une présentation du dispositif et de la carte interactive des vergers sera suivie d'un moment d'échanges convivial.