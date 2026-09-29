Cette quatrième édition, coorganisée par la Make.org Foundation et l’association HOP - Halte à l’obsolescence programmée, réunira pendant quatre jours différents rendez-vous autour de la réparation. Ateliers, démonstrations, portes ouvertes ou encore conférences seront proposés dans plusieurs villes du Grand Est. À Metz, le public pourra participer à un Repair Café le samedi 17 octobre, de 14 h à 17 h 30. L’occasion de venir avec un objet qui ne fonctionne plus et de chercher, avec l’aide de personnes habituées à réparer, une solution pour lui donner une seconde vie.

Ces rendez-vous s’adressent aussi bien aux personnes qui savent déjà bricoler qu’aux débutants. Ils permettent de découvrir des techniques de réparation, mais aussi d’échanger avec les acteurs locaux qui travaillent dans ce domaine.

Pourquoi les Français renoncent-ils à réparer ?

Le coût d’une réparation reste l’un des principaux freins. Autre difficulté : 70% déclarent avoir déjà renoncé à une réparation parce qu’ils ne connaissaient pas son prix à l’avance. Les Journées nationales de la réparation cherchent ainsi à rendre les solutions existantes plus visibles et à montrer concrètement qu’un objet cassé peut parfois être réparé plutôt que remplacé. D’autres animations sont prévues dans le Grand Est, notamment à Magenta, Schiltigheim, Troyes, Lunéville et Bruyères.