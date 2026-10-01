Metz : 40 nouvelles places de dépose-minute disponibles à la gare

Cette nouvelle zone, mise en place par l’Eurométropole de Metz et la SPL Metz Parkings, complète l’espace de débarquement aménagé en août 2025 du côté du quartier de l’Amphithéâtre. Les places sont réservées aux arrêts de courte durée. Les 30 premières minutes sont gratuites pour permettre de déposer ou de récupérer un voyageur sans coût supplémentaire. Au-delà, le stationnement est facturé 2 euros jusqu’à 45 minutes et 3 euros jusqu’à une heure. Le tarif augmente ensuite afin d’éviter que les places ne soient occupées trop longtemps.

Pour les automobilistes qui souhaitent rester davantage de temps, les autres espaces du parking Gare Charles-de-Gaulle restent accessibles, avec les tarifs habituels. Une signalétique dédiée doit également permettre de repérer plus facilement l’accès à cette nouvelle zone dès l’entrée du parking.

Le nombre de places pourra être ajusté

La fréquentation de cette nouvelle zone sera observée au cours des prochains mois. En fonction des usages constatés, le nombre de places pourra être adapté. L’objectif est notamment de trouver un équilibre entre les besoins des personnes qui viennent déposer ou récupérer un voyageur et ceux des automobilistes qui utilisent le parking pour d’autres raisons, comme le stationnement horaire, les abonnements ou les véhicules de location.

D’autres aménagements prévus dans le parking

L’Eurométropole de Metz et la SPL Metz Parkings renforcent l’offre et améliorent progressivement le fonctionnement et la lisibilité du parking Gare Charles-de-Gaulle, avec notamment : le renouvellement des équipements de péage, la lecture des plaques d’immatriculation et l’amélioration du guidage et de la signalétique. Des bornes de recharge pour véhicules électriques doivent par ailleurs être installées prochainement. Ces nouveaux aménagements doivent surtout faciliter la vie des automobilistes et rendre le parking plus simple à utiliser. Ils s’ajoutent aux différents changements réalisés autour de la gare de Metz-Ville pour permettre aux voyageurs de passer plus facilement d’un mode de transport à un autre.