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À Rouen, Nalios veut atteindre 10 salariés en trois ans
30/09/2026 J.M
Rouen (76)
Créée en 2018 à Compiègne, l'application Moodwork laisse librement aux salariés la possibilité de diagnostiquer leur bien-être et embarque les entreprises adhérentes dans une politique RH centrée sur la prévention.
Benjamin Brion, fondateur de Moodwork. © Moodwork
© Moodwork
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30/09/2026 Chloé Guerout
Rouen (76)
Retrouvez la fiche complète de la commune de Compiègne avec sa localisation, sa population et les coordonnées de la mairie et des services de proximité.Découvrir la commune