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Compiègne : grâce à Moodwork, les salariés peuvent mieux se sentir au travail

Créée en 2018 à Compiègne, l'application Moodwork laisse librement aux salariés la possibilité de diagnostiquer leur bien-être et embarque les entreprises adhérentes dans une politique RH centrée sur la prévention. 

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Par Virginie Kubatko
La Gazette Oise
Publié le 30 septembre 2026 - Mis à jour le 30 septembre 2026
<p>C'est une application de la prévention de la santé mentale à 360°. Parce qu'elle accompagne en profondeur les salariés dans leur bien-être au travail mais aussi les entreprises dans leur politique RH sur ce sujet, l'application Moodwork - qui signifie "les émotions au travail" – vise à détecter les risques en amont avant l'arrêt maladie, d'agir en continu, de mesurer l'impact réel et de couvrir la prévention primaire, secondaire et tertiaire, de façon intégrée. «<em>Après une première expérience professionnelle, j'ai été frappé par les relations entre managers et employés où j'ai trouvé qu'.

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