À Rouen, Nalios veut atteindre 10 salariés en trois ans

À Petit-Quevilly, Nalios prépare une montée en puissance de ses effectifs. Exploitée par 2DOO Intégration, l’agence vise une équipe de 5 à 10 personnes au cours des trois prochaines années, avec un premier recrutement déjà lancé pour un poste de consultant chargé de projets Odoo. Cette croissance doit accompagner les dossiers engagés auprès des PME et ETI des deux départements, autour de la migration d’ERP, de la digitalisation des processus et de la facturation électronique.

L’agence accompagne les entreprises qui veulent regrouper leurs outils ou digitaliser des opérations encore manuelles. Son dirigeant, Sébastien Belanger, a aussi été directeur des systèmes d’information chez Tubao, une expérience qui lui permet d’intégrer les enjeux liés aux données, aux processus et à l’adoption des nouveaux outils.

La facturation électronique accélère les projets numériques

Le développement de l’agence intervient alors que la réforme de la facturation électronique entre dans sa première phase obligatoire. Depuis le 1er septembre 2026, toutes les entreprises assujetties à la TVA doivent être capables de recevoir des factures électroniques. Les grandes entreprises et les ETI doivent également les émettre sous cette forme, tandis que les PME et micro-entreprises devront respecter cette obligation à partir du 1er septembre 2027.

Pour les entreprises, cette réforme implique d’adapter les logiciels de facturation et de comptabilité, mais aussi les circuits internes de traitement des données.