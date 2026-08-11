La Saône-et-Loire active le plan ORSEC face à la canicule

La Saône-et-Loire déclenche le plan ORSEC après son passage en vigilance orange canicule, lundi 10 août 2026. Ce dispositif vise à renforcer la coordination entre les services de l’État, les collectivités, les établissements de santé et les associations face aux fortes chaleurs, y compris durant la nuit.



La préfecture prévoit notamment de renforcer l’information sur les comportements à adopter et d’identifier les personnes les plus vulnérables. Les personnes âgées, isolées ou en situation de handicap peuvent être inscrites sur des registres communaux afin de bénéficier d’un suivi régulier. Une attention particulière est également portée aux enfants, aux travailleurs exposés aux fortes températures et aux personnes sans domicile.

Des mesures adaptées

Le dispositif prévoit aussi de signaler les lieux frais accessibles gratuitement, notamment certains gymnases et bibliothèques. Les organisateurs d’activités sportives ou de manifestations en extérieur sont invités à adapter leurs programmes en fonction des conditions météorologiques.



Les réserves de sécurité civile et les associations de solidarité peuvent être mobilisées. La surveillance est également renforcée dans les établissements accueillant des personnes âgées ou handicapées afin de préserver leur fonctionnement et la continuité des soins. Selon la préfecture, le niveau d’alerte restera en vigueur jusqu’à sa levée officielle.