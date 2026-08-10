Chalon-sur-Saône prépare des mesures contre la canicule scolaire

La Ville de Chalon-sur-Saône va renforcer les moyens déployés dans ses écoles pour mieux faire face aux épisodes de fortes chaleurs. Le sujet a été soulevé au conseil municipal du 29 juillet par l’élue d’opposition Marie Duchassin, qui a demandé un bilan des mesures prises lors de la canicule de juin et des solutions à court terme. Le maire Gilles Platret a rappelé que la collectivité consacre chaque année 1 million d’euros à la rénovation des établissements scolaires, soit près de 10% de sa capacité d’investissement. Plusieurs bâtiments ont déjà bénéficié de travaux thermiques, mais certains doivent encore être rénovés.



Lors de l’épisode de juin, dix écoles sur les 26 que compte la commune ont été fermées, totalement ou partiellement, en lien avec l’Éducation nationale. La Ville indique également avoir installé des climatiseurs dans les établissements, renforcé l’aération des salles et arrosé certaines cours. De nouvelles mesures sont désormais annoncées. Des brasseurs d’air au plafond seront déployés, après une expérimentation jugée concluante à l’école de la Citadelle. La Ville prévoit aussi 70 000 euros pour l’achat de climatiseurs et souhaite participer à un appel à projets d’EDF.

Des travaux à poursuivre

En parallèle, les rénovations thermiques et la végétalisation des cours doivent se poursuivre. Le site de Clairs Logis doit notamment faire l’objet d’un important projet entre 2026 et 2027, avant Saint-Exupéry jusqu’en 2028. La municipalité envisage aussi de tester en 2027 une peinture blanche sur les toitures-terrasses de l’école Jean-Lurçat afin de limiter leur échauffement. Des études seront enfin lancées pour évaluer le coût d’une climatisation complète des écoles et des sites de restauration scolaire.